Итоги повторных выборов. ЦИК заслушает милицию по фактам подкупа в Бишкеке и Оше

Протоколы Бишкекской и Ошской ТИК об итогах повторных выборов депутатов местных кенешей, прошедших 11 июля, поступили в ЦИК. Об этом 24.kg сообщил член комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, ТИКи подвели результаты. Жалобы партий, требующих аннулировать итоги по некоторым из своих конкурентов, отклонены.

Однако, как отметил Кайрат Маматов, будет заслушана информация ГУВД Бишкека по «Онугуу-Прогрессу», чьи агитаторы подозреваются в подкупе, а по «Эмгеку» отчитается ГКНБ. Кандидат этого политобъединения также подозревается в подкупе. Будет заслушан отчет УВД Оша по партии «Биздин Кыргызстан». Ее кандидаты в предвыборный период занимались благотворительностью — обустраивали детские площадки в одном из жилмассивов. Это также расценивается как подкуп. Жалоба направлена в координационную группу оперативного реагирования.

Кайрат Маматов отметил, если будет установлена системность нарушения, повлиявшего на волеизъявление избирателей, то партии или отдельные претенденты на мандаты могут быть дисквалифицированы.

Итоги повторного голосования ЦИК объявит до 24 июля.

Напомним, 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.