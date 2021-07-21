09:33
USD 84.78
EUR 100.19
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги повторных выборов. ЦИК заслушает милицию по фактам подкупа в Бишкеке и Оше

Протоколы Бишкекской и Ошской ТИК об итогах повторных выборов депутатов местных кенешей, прошедших 11 июля, поступили в ЦИК. Об этом 24.kg сообщил член комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, ТИКи подвели результаты. Жалобы партий, требующих аннулировать итоги по некоторым из своих конкурентов, отклонены.

Однако, как отметил Кайрат Маматов, будет заслушана информация ГУВД Бишкека по «Онугуу-Прогрессу», чьи агитаторы подозреваются в подкупе, а по «Эмгеку» отчитается ГКНБ. Кандидат этого политобъединения также подозревается в подкупе. Будет заслушан отчет УВД Оша по партии «Биздин Кыргызстан». Ее кандидаты в предвыборный период занимались благотворительностью — обустраивали детские площадки в одном из жилмассивов. Это также расценивается как подкуп. Жалоба направлена в координационную группу оперативного реагирования.

Кайрат Маматов отметил, если будет установлена системность нарушения, повлиявшего на волеизъявление избирателей, то партии или отдельные претенденты на мандаты могут быть дисквалифицированы.

Итоги повторного голосования ЦИК объявит до 24 июля.

Напомним, 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201579/
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги выборов. Жалобу социал-демократов на три партии Бишкекская ТИК отклонила
Повторного пересчета голосов в Токмаке не будет
Выборы-2021. Работникам МТУ запрещается агитировать
Выборы в Жогорку Кенеш состоятся 31 октября. Так гласит закон
Итоги повторных выборов. Уроки остались невыученными
В Токмаке гражданские активисты требуют отменить итоги повторных выборов
Кандидата-одномандатника может выдвигать как партия, так и собрание избирателей
Выборы-2021. Для кандидатов-одномандатников также проведут жеребьевку
Депутат предложил ограничить количество мандатов партии, победившей на выборах
Одномандатные или партийные. Отказаться от смешанной системы предлагают в ЖК
Популярные новости
Я&nbsp;обязан делиться богатством. Камчыбек Ташиев построил в&nbsp;родном селе мечеть Я обязан делиться богатством. Камчыбек Ташиев построил в родном селе мечеть
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;12-16 июля Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 июля
Ангелу Меркель с&nbsp;днем рождения поздравил Атамбаев, а&nbsp;Садыр Жапаров&nbsp;&mdash; нет Ангелу Меркель с днем рождения поздравил Атамбаев, а Садыр Жапаров — нет
Таджикистан вернул этнических кыргызов в&nbsp;Афганистан. Комментарий МИД&nbsp;КР Таджикистан вернул этнических кыргызов в Афганистан. Комментарий МИД КР
Бизнес
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
Началась разработка технического регламента на&nbsp;никотиносодержащую продукцию Началась разработка технического регламента на никотиносодержащую продукцию
21 июля, среда
09:32
Массовая драка в Москве. Всех мигрантов из Центральной Азии ставят на учет Массовая драка в Москве. Всех мигрантов из Центральной...
09:20
В Таласе отремонтируют дом для сотрудников прокуратуры. За 30 миллионов сомов
09:14
Автомобиль Subaru припарковался прямо на пляже озера Иссык-Куль
09:09
В Сузакском районе сошел селевой поток: затоплены дворы домов, погиб ребенок
08:59
Итоги повторных выборов. ЦИК заслушает милицию по фактам подкупа в Бишкеке и Оше
20 июля, вторник
21:30
В Японии обновлен рекорд скорости проводного интернета
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 июля: днем жарко