Повторные выборы. ТИК Бишкека пока не приняла решение о снятии семи партий

ТИК Бишкека пока не приняла решение об отмене регистрации списка кандидатов семи партий. Об этом 24.kg сообщил глава комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, мнения членов ТИК разделились. «В законе есть противоречия, из-за чего норму об участии в повторном голосовании политобъединений можно трактовать двояко. Рассмотрение вопроса отложено на завтра, 20 июня. До полуночи ТИК сообщит, какие партии прошли регистрацию», — пояснил Кайрат Маматов.

Напомним, председатель партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков требует отменить регистрацию списков кандидатов партий «Онугуу-Прогресс», «Келечек-Будущее», «Биздин Кыргызстан», «Жаны-Мезгил», «Туран», «Столица» и «Сила в единстве». Темирлан Султанбеков считает, что согласно Закону «О выборах депутатов местных кенешей», указанные партии не могут участвовать в выборах, поскольку они повторные — 11 апреля эти политорганизации не баллотировались.

В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 17 партий, в Оше — 9, Токмаке — шесть.

20 июня комиссии объявляют, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.