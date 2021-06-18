Забор вокруг «Белого дома» восстанавливать не будут. Об этом 24.kg сообщила глава пресс-службы Жогорку Кенеша Индира Куралбекова.

По ее словам, сейчас решается вопрос об установке шлагбаума с восточной стороны здания. «Но еще нет окончательного решения, будет ли он монтирован. Задача состоит в том, чтобы привести в порядок парковку. Но проезд по улицам Панфилова и Логвиненко останется открытым», — заверила Индира Куралбекова.

Напомним, забор и шлагбаум у «Белого дома» демонтировали по распоряжению спикера парламента Таланта Мамытова.

«Этот забор нас не защитил. Чем больше будем защищаться, тем больше недовольства у народа. Предлагаю снести забор. У нас не должно быть препятствий с народом», — заявлял в ноябре 2020 года Талант Мамытов.

На пленарном заседании 16 июня депутат Мейкинбек Абдалиев попросил рассмотреть вопрос об установке шлагбаума на стоянке Жогорку Кенеша.

По словам нардепа, из-за того, что некуда поставить машину, парламентарии опаздывают на сессию. Талант Мамытов эту идею поддержал.