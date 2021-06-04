Ситуация в Унжу-Булаке. Официальное заявление спецпредставительства кабмина КР

Специальное представительство кабинета министров Кыргызстана по приграничным вопросам выступило с официальным заявлением в ответ на опубликованную таджикской стороной информацию об участке Унжу-Булак.

«С 2002 года правительственными делегациями Кыргызской Республики и Республики Таджикистан проводится совместная работа по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, процесс описания которой в настоящее время не завершен. В этой связи заявление о том, что участок Унжу-Булак является описанным, не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

«Следует отметить, что между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан не подписан соответствующий договор об описании данного участка, что говорит о незавершенности юридического оформления кыргызско-таджикской госграницы. Следовательно, попытки несогласованного освоения данного участка со стороны Республики Таджикистан с установкой различных конструкций и контейнеров не соответствуют добрососедским и дружеским отношениям и в последующем могут привести к эскалации ситуации на приграничных территориях», — подчеркивает специальное представительство кабмина КР по приграничным вопросам.

Ранее Пограничные войска ГКНБ Таджикистана заявили, что их наряд на границе с Кыргызстаном выставлен на согласованной территории.

Напомним, таджикская сторона сегодня в 3.00 начала устанавливать контейнер на участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров.