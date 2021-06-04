Ситуация на границе. Доверие к Таджикистану как к партнеру будет снижаться

Сегодня рано утром Пограничная служба ГКНБ сообщила об очередном обострении на кыргызско-таджикской границе. В ведомстве обстановку охарактеризовали как напряженную.

По данным Погранслужбы, таджикская сторона сегодня в 3.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя в глубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров.

«С таджикской стороны наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. Подразделения, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке границы, перешли на усиленный вариант несения службы», — сообщили в Погранслужбе.

Эксперт Алибек Мукамбаев прокомментировал 24.kg ситуацию в эпицентре напряжения.

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«Есть факт — Таджикистан зашел вглубь Кыргызстана, установил контейнер и начал накапливать живую силу, несмотря на то что в середине мая именно там прошла встреча кыргызских и таджикских пограничников, которые договорились совместно патрулировать этот участок, потому что он не описан. После этого, через две недели, таджикская сторона заходит именно на этот участок», — отметил он.

«Второе — все происходит через месяц после большого конфликта, что тоже вызывает не малое удивление. Мы с ними договорились, что недопустимо применение тяжелой техники против гражданского населения, недопустимы мародерство и убийства гражданского населения. Нельзя допускать, чтобы в спорах на границе гибли гражданские. У нас погибло больше 30 человек, в том числе от минометного огня, от рук мародеров. Поэтому очередное напряжение на границе удивляет и поражает», — сказал Алибек Мукамбаев.

По его словам, больше всего удивляет, что пограничники Таджикистана не отвечают на телефонные звонки от нашей Пограничной службы, что могло бы сразу купировать и решить инцидент.

Действия пограничников Таджикистана показывают, что они не желают купировать конфликт. Доверие к таджикской стороне как к партнеру у политических кругов и пограничников Кыргызстана и так было не на самом высоком уровне. А после таких инцидентов оно как минимум не повысится, а будет снижаться. Алибек Мукамбаев

Эксперт считает, что необходимо приложить все усилия, чтобы решить вопрос на начальной стадии.

«Нужно связаться напрямую с политическим, военным руководством Таджикистана, возможно с президентом Эмомали Рахмоном, чтобы решить этот вопрос. Ситуация, когда заходят на какое-то расстояние на территорию государства и незаконно устанавливают объекты, не может остаться без ответа и может привести к новым инцидентам», — отметил собеседник.

Напомним, 18 мая 2021 года, в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана по ошскому направлению с пограничными представителями Таджикистана по ляхшскому направлению. По итогам встречи принято решение о том, что пограничные наряды Кыргызстана и Таджикистана не будут осуществлять патрулирование вдоль линии госграницы в местности Унжу-Булак до международно-правового оформления данного участка. Совместное патрулирование будет осуществляться только по согласованию сторон.