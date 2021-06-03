Депутат предлагает разрешить коммерческим банкам операции с золотом

Депутат парламента Гульшат Асылбаева предлагает внести поправки в законы, регулирующие банковскую деятельность.

По ее словам, нужно разрешить коммерческим банкам, имеющим лицензию на проведение операций с драгоценными металлами, а также соответствующее оборудование для проведения экспертизы, покупать золото с целью дальнейшего аффинажа и реализации на внутреннем и внешнем рынке. «Помимо этого, коммерческие банки могут проводить экспертизу сырья и полупродуктов при их приобретении», — сказала Гульшат Асылбаева.

Она добавила, что это целесообразно, поскольку коммерческие банки обладают необходимыми ресурсами и возможностями для правильной оценки драгоценных металлов. «Коммерческие банки являются структурами, поднадзорными Национальному банку. Их деятельность прозрачна, что исключает риски мошенничества и бесконтрольного вывоза за пределы страны золота. Кроме того, нет риска уклонения от уплаты налогов. Контроль со стороны Нацбанка более жесткий, системный и постоянный, чем в других отраслях экономики и других организациях. Таким образом, предоставление коммерческим банкам разрешения на приобретение у населения, золотодобывающих компаний драгоценных металлов сырья и полупродуктов поспособствует выходу золоторудной промышленности, в том числе старательской сферы, из тени», — считает Гульшат Асылбаева.

В условиях нестабильности курса иностранной валюты остро назрела необходимость в создании альтернативных вариантов сбережений и инвестирования населения и субъектов предпринимательства. Гульшат Асылбаева

Нардеп добавила, что эта мера также простимулирует развитие внутреннего рынка драгоценных металлов.