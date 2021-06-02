Тариф на проезд. В БГК рассказали порядок принятия постановления

Проект постановления по тарифам со стороны мэрии Бишкека в горкенеш пока не поступал. Об этом 24.kg сообщили в БГК.

В городском кенеше напомнили, что после внесения документа в соответствии с Законом «О нормативных правовых актах» и регламентом БГК его необходимо разместить на сайте горкенеша для общественного обсуждения (на один месяц).

«В соответствии с законодательством для рассмотрения вопроса необходим полный пакет документов: анализ регулятивного воздействия и заключение Госагентства антимонопольного регулирования. Далее проект должна рассмотреть профильная комиссия. Без ее заключения в соответствии с Законом «О местном самоуправлении» документ на рассмотрение сессии не вносится», — сообщили в БГК.

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Ранее мэрия Бишкека сообщила, что накануне из Минэкономики пришло положительное решение на АРВ. Сегодня она планирует внести проект постановления на рассмотрение Бишкекского горкенеша. Сегодня и. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре.

Сегодня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. Накануне из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.