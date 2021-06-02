Повторные выборы в трех городах. Итоги будут подведены до 24 июля

В ЦИК 24.kg рассказали, когда будут подведены итоги повторных выборов, назначенных в Бишкеке, Оше и Токмаке на 11 июля.

По данным Центризбиркома, итоги голосования подведут до 24 июля. В течение семи календарных дней результаты будут оглашены официально.

Срок подачи документов в ТИК партиями истекает 13 июня, 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. 21 июня начинается агитация. Она продлится до 8.00 10 июля.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Уточняется, что сроки подачи уведомлений, регистрации партий и агитации сокращаются на треть.