Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем матери

Президент поздравил кыргызстанцев с Днем матери.

«Роль матери занимает особое место в нашей жизни. Мама — самое дорогое, что есть у человека, начало всех начал. Образ матери во все времена считается олицетворением любви, заботы, домашнего уюта и тепла. Уважительное отношение к матери всегда было и остается одной из основных черт национального характера нашего народа. Здоровье будущих поколений, качество образования детей, формирование нравственных норм и ценностей общества напрямую зависят от матери.

Сегодня одним из важных и приоритетных направлений социальной политики государства является укрепление института семьи, охрана материнства и детства, защита прав и интересов женщин-матерей, всесторонняя поддержка молодых и многодетных семей.

Для Кыргызстана крепкие, большие, дружные семьи всегда были важным фактором нравственного благополучия, сохранения традиционных устоев общества. Подлинная материнская любовь не знает границ.

Самого глубокого уважения заслуживают те, кто дарит ее детям-сиротам, вкладывает в них всю душу, показывая пример доброты и человечности. Искренне благодарю всех матерей и бабушек, воспитывающих и оберегающих детей трудовых мигрантов, вынужденных работать в странах ближнего и дальнего зарубежья, за заботу, любовь и внимание. Вы вкладываете в них частицу своей души, делаете все, чтобы их жизнь была счастливой и благополучной», — говорится в тексте.