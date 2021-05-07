Как решить приграничную проблему Кыргызстана навсегда, рассказал Семен Уралов

Российский эксперт по Центральной Азии, шеф-редактор научно-исследовательского центра проблем интеграции стран — участниц Евразийского экономического союза «Союзный нарратив 2050» Семен Уралов рассказал 24.kg о способах выхода из приграничного конфликта, который произошел 28 апреля 2021 года между Кыргызстаном и Таджикистаном.

«Конкретно в этом конфликте я на стороне наших кыргызстанских партнеров. В такой ситуации более сильный сосед должен быть более мудрым. Но в Душанбе воспользовались пересменкой власти в Бишкеке и нарастающим кризисом», — сказал Семен Уралов.

По его словам, в Таджикистане нет таких проблем с властью, у них сохраняется специфическая, но все же управляемость государством.

Отвечая на вопрос, есть ли в последнем случившемся инциденте на кыргызско-таджикской границе какие-то общие черты с похожими столкновениями, которые происходили в прошлые годы, эксперт отметил: все приграничные конфликты похожи между собой.

«Кризисы приграничных конфликтов начались с крахом Советского Союза. До 1991 года границы республик были административными, а не государственными. Что такое превращение административной границы в государственную, мы наблюдали на примере нынешней Белоруссии, когда ее граница с Россией оказалась закрытой из-за пандемии коронавируса. В докоронавирусные времена граница между государствами была такой же, как в СССР, то есть очень условной. Поэтому когда возникла необходимость определения государственных границ у республик, получивших независимость, возникли конфликты. В целом проблема границы характерна для всего постсоветского пространства», — сказал Семен Уралов.

Первопричиной конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана стали два контрабандных потока, которые движутся с севера на юг и с юга на север. Первый маршрут — это ГСМ, которые Кыргызстан получает по льготным ценам из России и которые контрабандными путями частные лица доставляют в Таджикистан для продажи. Второй — это наркотрафик, который начинается в Афганистане и заканчивается в крупных российских городах. Семен Уралов

Эксперт также ответил на вопрос, как отнеслись к конфликту двух членов ОДКБ в Москве.

«Единственным субъектом, который полноценно заинтересован в прозрачности границы, является Россия. Потому что и наркотрафик, и контрабанда ГСМ нам не нужны. С одной стороны, России нужно, чтобы над границей был контроль. С другой, России важно, чтобы Кыргызстан не конфликтовал с Таджикистаном», — отметил он.

Семен Уралов подчеркнул, что и Кыргызстан, и Таджикистан — союзники по ОДКБ.

«Кыргызстан более близкий партнер, так как входит в ЕАЭС. Поэтому в прошедшем конфликте Россия заняла сдержанную позицию. В теории можно было подключить миротворцев или предоставить площадку для ведения переговоров. Но к России за помощью никто не обращался. Меня это очень удивило», — сказал эксперт.

Считаю, что как только прозвучали первые выстрелы, лоббисты из Кыргызстана должны были объяснять происходящее и запрашивать в Москве поддержку. Если этого сделано не было, значит, или не посчитали ситуацию настолько критичной, или в Бишкеке и Душанбе сидят люди, которые заинтересованы в сохранении контрабанды на границе.

По мнению Семена Уралова, проблему, безусловно, надо решать.

«Повторюсь, в этом конфликте я на стороне наших кыргызстанских партнеров. Сильный сосед должен быть более мудрым. Я говорил еще пять лет назад — нужно создать союзную армейскую группировку, которая может среди прочего охранять границы. Потому что когда она появится, никто не посмеет так себя вести с Кыргызстаном — ни Таджикистан, ни Узбекистан, ни Китай. Потому что тогда они будут воевать с Россией. Это то, что спасло Белоруссию в августе 2020 года, когда поляки могли перейти границу. Страну спасло то, что она оказалась надежно прикрыта с тыла», — резюмировал собеседник.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.

Вчера правительства Кыргызстана и Таджикистана опубликовали текст совместного заявления по решению вопроса границ.