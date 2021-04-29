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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Скандал с НДПК. ЦИК сама допускает нарушения и демонстрирует избирательность

В административном суде Бишкека рассматривается жалоба НДПК на решение ЦИК об отмене регистрации списка кандидатов политорганизации и признании бюллетеней с голосами избирателей, поданными за партию, недействительными.

Сегодня в суде начались прения сторон. Юрист партии Дастан уулу Улан отметил, что Центризбирком сам допустил ряд нарушений. В частности, нарушены сроки по рассмотрению жалобы партии на решение Бишкекской ТИК. Постановление ЦИК предоставила политорганизации тоже с опозданием.

Юрист подчеркнул, что при рассмотрении вопроса с НДПК ЦИК проявила предвзятость. В частности, опираясь при вынесении решения на информацию МВД и ГКНБ, по которой ведется следствие и нет обвинительного акта суда. То есть эти сведения не подтверждены официально и не могут быть использованы как основание для отстранения партии от распределения мандатов.

Дастан уулу Улан отметил, что ЦИК и ТИК создали опасный прецедент и хотят свои незаконные действия узаконить через суд. ЦИК, по мнению юриста, выступила как карательный орган.

«Мы просим показать нам нормы закона, где сказано, что в случае выявления нарушений можно аннулировать все бюллетени с голосами избирателей, отданных за партию», — сказал юрист.

Но мы так и не получили ответа. Если бы такие пункты были, то мы бы и в суд не пришли.

Дастан уулу Улан

Его поддержали кандидаты партии, сказав, что правовых оснований ни у ЦИК, ни у БТИК не было.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192072/
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