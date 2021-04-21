Дело о беспорядках. Депутат возмущен: зачем Дастана Бекешева вызывали на допрос

Сегодня депутаты парламента заслушивают отчет генерального прокурора Курманкула Зулушева.

Депутат Рыскелди Момбеков возмутился тем, что его незрячего коллегу вызвали на допрос по делу об октябрьских событиях 2020 года.

«Он, что, прозрел? Такое только в нашей стране возможно — у незрячего спрашивать, что он видел», — сказал Рыскелди Момбеков.

Замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев ответил, что свидетелем является не только человек, который что-то видел, но и тот, кто что-либо знает или слышал.

Генпрокурор Курманкул Зулушев сообщил, что по делу о событиях 5 октября в правоохранительные органы обратились 1 тысяча 50 человек. По делу допрошены 260 граждан.