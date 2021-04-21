Замминистра образования рассказал о трудоустройстве выпускников профлицеев

Большая часть учеников профессиональных лицеев трудоустраивается в течение шести месяцев после выпуска из учебного заведения. Об этом на заседании парламента сообщил замминистра образования Нурлан Омуров.

По его словам, после выпуска работу находит около 85 процентов молодых людей. Из общего количества лицеев шесть подведомственны ГСИН.

«Один из лицеев находится в детской исправительной колонии в селе Вознесеновка. Он в не очень хорошем состоянии, но тем не менее ребята получают профессии. В стране есть другие профлицеи, где учатся дети-сироты, а также ЛОВЗ», — сказал Нурлан Омуров.