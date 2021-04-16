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Власть

Талант Мамытов обсудил с Танзилой Нарбаевой сотрудничество с Узбекистаном

Торага Талант Мамытов встретился с председателем сената олий мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе культурно-гуманитарного и межпарламентского взаимодействия двух стран. Стороны с удовлетворением отметили итоги прошедшего государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в РУз.

«Главы двух парламентов заверили, что государства будут принимать исчерпывающие меры по реализации всех договоренностей, которые достигнуты в ходе переговоров лидеров Кыргызстана и Узбекистана, а также по развитию межпарламентского и регионального сотрудничества», — говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече рассмотрены вопросы обеспечения гендерного равенства, деятельность платформы «Диалог женщин — лидеров стран Центральной Азии».

Кыргызская сторона проинформировала, что в республике впервые реализованы нормы о резервировании 30-процентной квоты для женщин в местные кенеши. Благодаря этому механизму увеличено представительство женщин в местных советах.

Талант Мамытов пригласил Танзилу Нарбаеву совершить официальный визит в Кыргызстан.

Напомним, делегация Жогорку Кенеша прибыла в Санкт-Петербург для участия в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190373/
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