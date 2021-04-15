14:39
USD 84.80
EUR 101.48
RUB 1.12
Власть

Кустурация. В ГКНБ рассказали, сколько денег поступило в казну от коррупционеров

Все средства, полученные в результате деятельности ГКНБ, перечисляются в бюджет государства в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Уточняется, что с октября 2020 года по настоящее время органами ГКНБ возмещено в доход государства более 5 миллиардов сомов. 

Из них: 2 миллиарда сомов поступило в бюджет в виде имущества, более 3 миллиардов сомов получено в виде денег.

«При этом часть их средств аккумулируется на депозитном счете ГКНБ до завершения расследования уголовных дел, производство по которым в настоящее время продолжается. По итогам расследования денежные средства также в полном объеме будут переведены в бюджет государства. 22 января 2021 года внесены изменения в Закон «Об органах национальной безопасности КР», согласно которым правоохранительные и надзорные органы не вправе использовать возмещенные средства для своих нужд», — проинформировали в ведомстве.

Ранее, напомним, экс-таможенник Райымбек Матраимов передал государству в счет погашения ущерба девять квартир и один торговый центр. Глава ГКНБ заявил, что жилье уже распределили между сотрудниками спецслужб. Только после резонанса в обществе в ведомстве заявили, что передадут это имущество в доход государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190219/
просмотров: 774
Версия для печати
Материалы по теме
Дело о госизмене. Марата Казакпаева привезли в суд
Дело о госизмене. В ГКНБ подтвердили задержание Марата Казакпаева
Тонны лимонов и мандаринов пытались незаконно ввезти в Кыргызстан
Курманбек Дыйканбаев пошел на сделку со следствием и заплатил 7 миллионов сомов
За государственную измену ГКНБ задержал двух кыргызстанцев
Экс-полпреда президента в парламенте Курманбека Дыйканбаева отпустили из СИЗО
Родственники задержанного начальника отдела СБНОН по Ошу вышли на митинг к ГКНБ
Кубанычбек Жумалиев отдал государству 1 миллиард сомов. Его отпустили
Массовая скупка автомобильных катализаторов. В Бишкеке закрыли 12 пунктов сбора
Следователь вымогал взятку за фиктивное досудебное производство. Он задержан
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане местные выборы и&nbsp;референдум по&nbsp;Конституции. Что происходит сейчас В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас
Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии
Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на&nbsp;пост мэра Бишкека Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на пост мэра Бишкека
Итоги референдума. Кабмин уйдет в&nbsp;отставку, выборы пройдут по&nbsp;новой Конституции Итоги референдума. Кабмин уйдет в отставку, выборы пройдут по новой Конституции
Бизнес
Поддержим сельское хозяйство: акция от&nbsp;Red Petroleum Поддержим сельское хозяйство: акция от Red Petroleum
Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о сотрудничестве
MegaCom и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве
Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay
15 апреля, четверг
14:18
Кустурация. В ГКНБ рассказали, сколько денег поступило в казну от коррупционеров Кустурация. В ГКНБ рассказали, сколько денег поступило...
14:17
Эпидемия туберкулеза в СВО. Солдаты получат справку о негодности к службе
14:00
Почему не стоит дарить Бишкеку елки и какие ошибки совершают власти в озеленении
13:58
Бишкекский планетарий. Суд начал рассматривать законность приватизации здания
13:52
Гостиница «Иссык-Куль» больше не памятник по инициативе управделами президента