Кустурация. В ГКНБ рассказали, сколько денег поступило в казну от коррупционеров

Все средства, полученные в результате деятельности ГКНБ, перечисляются в бюджет государства в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Уточняется, что с октября 2020 года по настоящее время органами ГКНБ возмещено в доход государства более 5 миллиардов сомов.

Из них: 2 миллиарда сомов поступило в бюджет в виде имущества, более 3 миллиардов сомов получено в виде денег.

«При этом часть их средств аккумулируется на депозитном счете ГКНБ до завершения расследования уголовных дел, производство по которым в настоящее время продолжается. По итогам расследования денежные средства также в полном объеме будут переведены в бюджет государства. 22 января 2021 года внесены изменения в Закон «Об органах национальной безопасности КР», согласно которым правоохранительные и надзорные органы не вправе использовать возмещенные средства для своих нужд», — проинформировали в ведомстве.

Ранее, напомним, экс-таможенник Райымбек Матраимов передал государству в счет погашения ущерба девять квартир и один торговый центр. Глава ГКНБ заявил, что жилье уже распределили между сотрудниками спецслужб. Только после резонанса в обществе в ведомстве заявили, что передадут это имущество в доход государства.