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Власть
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. В МВД признались в бездействии

Сотрудники милиции действительно не отреагировали вовремя на похищение Айзады Канатбековой. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев.

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По его словам, со стороны президента и премьер-министра были приняты строгие меры по наказанию виновных лиц.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, только она может назвать точную причину смерти. Милиционеры провели воспроизведение преступления. Исходя из того, что он сам отправил своей маме сообщение, двери автомобиля закрыты изнутри, ключи находились внутри салона, сделаны предварительные выводы о том, что мужчина покончил с собой после совершения преступления», — сказал Нурбек Абдиев.

Депутат Абдыбек Дюшалиев спросил, нет ли предположения о том, что похититель Айзады мог играясь нанести себе повреждения? Он объяснил, что не верит в то, что Замирбек Тенизбаев, который шесть лет отсидел в тюрьме, мог пойти на убийство, а затем покончить с собой.

Нурбек Абдиев ответил, что ни о какой игре в данном случае речи быть не может.

«Сейчас ведется разбирательство в отношении сотрудников милиции. Следствие ведет ГКНБ. Со своей стороны мы будем уделять более пристальное внимание такого рода преступлениям», — сказал Нурбек Абдиев.

Возможно, мы не особо обращали внимания на ала качуу, и это наше упущение.

Нурбек Абдиев

«После этого резонансного случая были раскрыты еще несколько фактов ала качуу, мы задержали подозреваемых. Нужно время, чтобы поменять менталитет. Это действительно дикость и преступление», — добавил замминистра.

Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми.

Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов. В итоге МВД наказало 44 сотрудника милиции, в том числе должности лишился глава ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189972/
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