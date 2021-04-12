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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Все данные с АСУ по Бишкеку поступили. Число партий не изменилось

В ЦИК поступили данные автоматически считывающих урн со всех избирательных участков в Бишкеке. Расклад сил не изменился, в БГК попадают шесть партий.

Семипроцентный барьер преодолели «Биздин эл» (7,73 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), «Эмгек» (13,87 процента), НДПК (10,7 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).

За лидеров гонки проголосовали 84 тысячи 842 человека. Это значит, что один мандат в БГК стоит 1 тысячу 885 голосов избирателей. Делим отданные партиям голоса на этот показатель и получаем число мандатов, которое достанется каждой из них.

Согласно партийным спискам победителей, мандаты распределяются следующим образом:

  • «Эмгек» — 10 мандатов;
  • «Ак Бата» — 9 мандатов;
  • НДПК — 8 мандатов;
  • «Ата Журт Кыргызстан» — 7 мандатов;
  • «Ынтымак» — 6 мандатов;
  • «Биздин эл» — 5 мандатов.

Предварительный список депутатов от «Эмгека»:

  1. Жаныбек Абиров.
  2. Базарбек Абдраев.
  3. Асель Абдыгулова.
  4. Сергей Шин.
  5. Бактиярбек Иманалиев.
  6. Светлана Кенжебаева.
  7. Бактыбек Абдиев.
  8. Русланбек Жакышов.
  9. Камилла Сагыналиева.
  10. Шаршенбай уулу Руслан.

От «Ак Баты»:

  1. Нариман Тюлеев.
  2. Максим Ситников.
  3. Ирина Аллафердова.
  4. Улан Махмудов.
  5. Улан Джолдошов.
  6. Светлана Шульц.
  7. Бектур Гайыпов.
  8. Эрнест Джапаров.
  9. Бакыт Шарипов.

От НДПК:

  1. Илим Карыпбеков.
  2. Куванычбек Конгантиев.
  3. Виктория Мозгачева.
  4. Сайдахмат Исмаилов.
  5. Коргонбай уулу Жусупбек.
  6. Рысгул Акимжанова.
  7. Уланбек Азыгалиев.
  8. Элдияр Урдинов.

От «Ата Журт Кыргызстан»:

  1. Бабыржан Тольбаев.
  2. Талантбек Жамгырчиев.
  3. Валентина Лисниченко.
  4. Рысбай Аматов.
  5. Нурлан Шейшеев.
  6. Эльнура Рымбекова.
  7. Эдиль Бейшенбаев.

От «Ынтымака»:

  1. Айбек Кыштобаев.
  2. Нурсултан Кубанов.
  3. Наргиза Жолдошбаева.
  4. Таалайбек Сариев.
  5. Казыбек Эргешов.
  6. Жибек Шарапова.

От «Биздин эл»:

  1. Алмаз уулу Аскар.
  2. Болот Ибрагимов.
  3. София-Айдана Сатбалдиева.
  4. Элзар Матосмонов.
  5. Жаныбек Мадьяров.

Отметим, это не означает, что перечисленные кандидаты станут депутатами БГК. В большинстве штабов партий будут определять список своих представителей в горкенеше по мягкому рейтингу: кто из участников заручился большинством голосов избирателей, тот, вероятнее всего, и получит мандат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189719/
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