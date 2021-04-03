Кыргызстан ждет 10 тысяч тонн муки от Казахстана в качестве гуманитарной помощи

Казахстан в качестве гуманитарной помощи для обеспечения продовольственной безопасности выделит 10 тысяч тонн пшеничной муки. Об этом на своей странице Facebook рассказал Улукбек Марипов.

По его словам, поставки ожидаются в рамках соглашений, достигнутых по итогам рабочей поездки в соседнюю страну.

«В частности, достигнута договоренность на поставку 10 тысяч тонн муки и 1 тысячи тонн высоко репродуктивных семян озимой пшеницы в качестве гумпомощи для нуждающихся семей. В скором времени ожидаем поступление этой помощи. На сегодня также формируется список нуждающихся, которые получат помощь», — рассказал премьер-министр Улукбек Марипов.

