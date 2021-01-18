Депутаты разработали законопроект по возвращению залога партиям

Депутаты парламента разработали законопроект о возвращении избирательного залога. Об этом 24.kg сообщили в аппарате президента.

Уточняется, что на сегодня не предусмотрена процедура возврата денег партиям в случае признания итогов голосования в парламент недействительными, как это произошло с выборами в Жогорку Кенеш, прошедшими 4 октября.

«Депутаты парламента разработали законопроект, где установлены условия возврата. Документ проходит стадию общественных обсуждений. При положительном рассмотрении политорганизациям будут возращены их деньги», — пояснили в аппарате главы государства.

Однако на сайте Жогорку Кенеша в разделе «Общественное обсуждение» такого проекта нет.

Ранее лидер «Реформы» Клара Сооронкулова сообщила, что готовит обращение к парламенту и правительству по поводу возврата залоговых 5 миллионов сомов.

Отметим, что в общей сложности на счету Центризбиркома находится 80 миллионов сомов — общая залоговая сумма.

В гонке, назначенной на 4 октября, итоги которой ЦИК вынуждена была признать недействительными, участвовали 16 партий.