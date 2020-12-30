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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум по форме правления. В ЦИК рассказали о порядке голосования

Заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов рассказал о порядке голосования на референдуме по определению формы правления.

По его словам, этот бюллетень будет отличаться по цвету от того, где указаны кандидаты в президенты. Он напомнил: кампания и плебисцит пройдут в один день.

«Избиратель на участке получает на руки два чека после прохождения идентификации и обменивает их на бюллетени — один для выборов главы государства, другой — для референдума. В последнем вы можете поставить галочку только напротив одного из трех вопросов. Бюллетень будет признан недействительным, если галочки проставлены на полях либо хвосты выходят за рамку, или участник ответил на два пункта из трех», — пояснил Абдыжапар Бекматов.

Он добавил, что на участках будет две АСУ: одна для выбров президента, другая — для считывания итогов плебисцита. Если избиратель перепутает урны, то его голос не засчитают.

Всенародное голосование считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 30 процентов кыргызстанцев, наделенных активным избирательным правом.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

  • президентская республика;
  • парламентская республика;
  • против всех вариантов.

Досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178535/
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