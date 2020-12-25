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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Депутаты парламента сами потратились на новые двери в здании «Белого дома»

Депутаты парламента сами потратились на новые двери в здании «Белого дома». Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По ее данным, ранее в СМИ была опубликована информация относительно того, что ЖК закупает двери по завышенным ценам.

«На закупку и установку дверей в здании парламента из бюджета не были выделены средства. Все работы и приобретения производятся на собранные, личные деньги депутатов. Модели дверей и их цена были одобрены самими парламентариями», — уточняют в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что около 70 нардепов за свой счет ремонтируют кабинеты и разгромленные коридоры.

Отметим, что точную сумму ущерба так и не посчитали. По предварительным сведениям, на капитальный ремонт здания необходимо потратить 450 миллионов сомов. Бывший и. о. президента Садыр Жапаров заявил в ходе одной из своих рабочих поездок, что восстановление потребует не более 10 миллионов сомов. Ремонт начали без проведения тендера.

«Белый дом» был разгромлен в ходе беспорядков в ночь с 5 на 6 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178055/
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