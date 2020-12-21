Референдум по форме правления. Депутатам можно выступать агитаторами

Депутатам Жогорку Кенеша можно выступать агитаторами. Об этом 24.kg сообщил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

По его словам, в законе есть норма, предусматривающая, что за и против референдума могут выступать публично, разъяснить позицию только парламентарии и президент. Чиновники правительства, органов МСУ, военнослужащие и сотрудники прокуратуры, МВД, ГСБЭП и ГКНБ — нет. Им это запрещено.

ЦИК зарегистрировала группу за парламентскую форму правления. Ее возглавляет депутат Дастан Бекешев.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, где будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.