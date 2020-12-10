Бюджет-2020. Кабмин сократил расходы еще на 3,6 миллиарда сомов

«Мы оптимизировали расходы бюджета в 2020 году еще на 3,6 миллиарда сомов», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша и. о. премьер-министра Артем Новиков.

По его словам, расходы бюджета составят 169,1 миллиарда сомов. По сравнению с тем проектом, который депутаты приняли в конце ноября, они уменьшились почти на 4 миллиарда сомов. В том числе бюджетные расходы сокращены на 1,6 миллиарда сомов и траты по программе госинвестиций — на 2,1 миллиарда сомов.

«Мы снизили расходы на софинансирование программы госинвестиций, прочие расходы государственных органов и траты на использование товаров и услуг», — рассказал Артем Новиков.

В итоге в 2020 год дефицит бюджета составит 29,8 миллиарда сомов. Это на 5,8 миллиарда сомов меньше показателя, который был в проекте, принятом в первом чтении в ноябре.