Заседание Конституционной палаты. Истцов не убедили доводы ответчиков

Сегодня Конституционная палата рассматривает обращение лидера партии «Реформа» Клары Сооронкуловой и юристов Таалайбека Усубалиева и Нурбека Касымбекова по решению Жогорку Кенеша от 22 октября о переносе повторных выборов в парламент.

Выступая с заключительной речью, Клара Сооронкулова отметила, что доводы ответчиков не убедили. Она добавила, что никаких аргументов, доказывающих необходимость переноса повторных парламентских выборов, ответчики не привели.

Клара Сооронкулова попросила судей не поддаваться соблазнам и давлению.

С ней согласился и другой истец Таалайбек Усубалиев. Он просил судей Конституционной палаты учесть заключение Венецианской комиссии и принять объективное решение.

Отметим, что предметом обращения юристов являются положения статей 1 и 2 конституционного Закона «О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».

В заявлении указано, что Жогорку Кенеш проигнорировал пункт 8 статьи 10 регламента ЖК. Он устанавливает, что стабилизация социально-экономической ситуации должна быть обусловлена введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или обстоятельствами непреодолимой силы. Но 22 октября, в день принятия закона, государство не находилось ни в одном из этих состояний.