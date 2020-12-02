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Власть
Сюжеты: Выборы — 2020, Конституционная реформа

Заседание Конституционной палаты. Сооронкулова заявляет о служебном подлоге

Сегодня Конституционная палата рассматривает обращение лидера партии «Реформа» Клары Сооронкуловой и юристов Таалайбека Усубалиева и Нурбека Касымбекова по решению Жогорку Кенеша от 22 октября о переносе повторных выборов в парламент.

Предметом обращения являются положения статей 1 и 2 конституционного Закона «О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».

В заявлении указано, что Жогорку Кенеш проигнорировал пункт 8 статьи 10 регламента ЖК. Он устанавливает, что стабилизация социально-экономической ситуации должна быть обусловлена введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или обстоятельствами непреодолимой силы. Но 22 октября, в день принятия закона, государство не находилось ни в одном из этих состояний.

Клара Сооронкулова, выступая сегодня на заседании КП, попросила суд вынести частное определение о служебном подлоге.

По ее словам, протокол голосования от 22 октября был подложным. «Регламент запрещает голосовать по доверенности. Было 83 депутата отражено в протоколе, а присутствовали не больше 70. В начале заседания в протоколе фиксируется 98 нардепов, голосуют 83. Никаких объяснений нет. Это подлог и грубое нарушение регламента», — отметила Клара Сооронкулова.

Она также напомнила об усеченных полномочиях этого созыва ЖК, о чем сказано и в заключении Венецианской комиссии. И о том, что этот парламент не может инициировать конституционную реформу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175173/
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