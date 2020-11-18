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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Новая редакция Конституции. Инициатор референдума не дочитал проект

Один из инициаторов проведения референдума депутат Жогорку Кенеша Пархат Тулендыбаев не дочитал новый проект Конституции до конца. В этом он признался в разговоре с 24.kg.

По его словам, есть хорошие изменения в Основной закон, например, сокращение депутатского корпуса.

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«Я примерно знаю. Есть хорошие предложения, а там народ уже сам будет выбирать. Основные моменты я прочел. Проект Конституции будет еще обсуждаться», — сказал Пархат Тулендыбаев.

80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173480/
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