Новая редакция Конституции. Инициатор референдума не дочитал проект

Один из инициаторов проведения референдума депутат Жогорку Кенеша Пархат Тулендыбаев не дочитал новый проект Конституции до конца. В этом он признался в разговоре с 24.kg.
По его словам, есть хорошие изменения в Основной закон, например, сокращение депутатского корпуса.
«Я примерно знаю. Есть хорошие предложения, а там народ уже сам будет выбирать. Основные моменты я прочел. Проект Конституции будет еще обсуждаться», — сказал Пархат Тулендыбаев.
80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.