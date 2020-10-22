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Власть
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

Выборы-2020. Еще три партии заявили об участии в гонке

ЦИК продолжает принимать уведомления от партий об участии в повторных выборах.

Еще три политические организации сегодня известили Центризбирком о намерении побороться за мандаты: «Ата Мекен», «Мекен Ынтымагы», «Билим илим ордосу».

Ранее заявки подали Партия зеленых и «Бутун Кыргызстан».  

Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.

21 октября избирательная комиссия объявила дату повторных выборов в Жогорку Кенеш. Они состоятся 20 декабря 2020 года. Голосование пройдет по новым правилам — депутаты ЖК должны решить вопрос о снижении суммы залога и порога.

Сегодня депутат парламента Алтынбек Сулайманов сообщил журналистам, что выборы президента и депутатов Жогорку Кенеша могут перенести.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170351/
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