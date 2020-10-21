Партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» смогут участвовать в повторных выборах в Жогорку Кенеш. Эксперт Айнура Усупбекова объяснила 24.kg, почему.

По ее словам, деятельность этих политорганизаций законом не запрещена. Правоохранительные органы не предоставили пока доказательств, что их действия стали причиной отмены итогов голосования 4 октября.

«Поэтому если эти партии направят в ЦИК уведомление об участии, то отклонить его или не принять избирательная комиссия не может. Нет оснований», — сказала Айнура Усупбекова.

Центризбирком отправил материалы по фактам нарушений в МВД и Генпрокуратуру 9 октября. Ответа нет до сих пор.

Ранее сообщалось, что партия «Реформа» обратилась в Министерство юстиции с требованием отменить регистрацию этих политобъединений и «Кыргызстана».

Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.