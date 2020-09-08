Запрет гражданам Кыргызстана на въезд в Россию может быть снят в ближайшее время

Запрет на въезд гражданам Кыргызстана в Россию может быть снят в ближайшее время. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.
По данным главы кабмина, за первую неделю сентября между двумя государствами совершено 20 авиарейсов. Кыргызстан 21 августа разрешил въезд для граждан 32 стран мира.
Напомним, в данное время в РФ могут попасть кыргызстанцы, у которых есть родственники-россияне (супруги, дети, родители), нуждающиеся в лечении там, лица с видом на жительство и граждане, выезжающие ухаживать за близкими родственниками, а также спортсмены.