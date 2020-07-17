Выборы-2020. 44 партии хотят баллотироваться. Что известно о некоторых

Предвыборная гонка еще не стартовала, а скандалы уже сотрясают воздух.

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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов отменила регистрацию полномочных представителей альтернативной партии СДПК, возглавляемой Сагынбеком Абдрахмановым. В ответ он пригрозил судом.

Таким образом, в списке намеревающихся баллотироваться в парламент остались 43 партии. Много малоизвестных и пока плохо узнаваемых, для которых засветиться на выборах — шанс попасть в большую политику.

Партия, я тебя знаю

Редакция 24.kg провела опрос читателей, какую из политорганизаций они считают самой известной. В мониторинге приняли участие 10 тысяч 685 респондентов.

36 процентов набрала политическая партия «Мекеним Кыргызстан».

Ее связывают с именем одиозного бывшего таможенника Райымбека Матраимова. Чем успело прославиться объединение, пока непонятно.

Лидером «Мекеним Кыргызстан» стал вице-спикер парламента Мирлан Бакиров, покинувший ряды партии «Онугуу-Прогресс». В составе политсовета тоже сплошь перебежчики: уже бывший член «Республики — Ата Журт» Марлен Маматалиев, экс-член «Ата Мекена» Каныбек Иманалиев, доктор политических наук и юрист, представляющий интересы Матраимовых в суде против 24.kg, Kloop, «Азаттыка» и журналиста Али Токтакунова, Канатбек Азиз.

Кто, кроме них, составляет костяк политорганизации и появится в предвыборном списке, информации пока нет. Все решится на съезде, дату которого в штабе партии пока не определили.

На втором месте с результатом 17 процентов политическая партия «Бирик». Ее возглавляет бывший член «Ата Мекена» Кылычбек Исмамбетов. В 2015 году он шел в Жогорку Кенеш по списку социалистов. Но потом добровольно вышел из политорганизации. В 2017-м создал собственное объединение.

В учредителях «Бирика» числятся еще 11 человек. Однако известных политиков нет.

Как только были объявлены выборы в Жогорку Кенеш, «Бирик» одна из первых подала в ЦИК уведомление. И первой же получила предупреждение за преждевременную агитацию.

К партии были нарекания и во время действия режима ЧП. Несмотря на то что местные выборы были отсрочены, члены политобъединения развозили продукты в пакетах со своим логотипом и мыли подъезды. В избирательной комиссии тогда заявляли, что это нарушение. Но «Бирик» так к ответу не привлекли.

Почетное третье, четвертое, пятое

Старейшую социалистическую партию «Ата Мекен» во главе с неизменным лидером Омурбеком Текебаевым по итогам опроса знают 6 процентов. Они на третьем месте.

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В список кандидатов в депутаты ЖК, по всей видимости, войдут бывшие социал-демократы Жанар Акаев и Рыскелди Момбеков. Последний вышел из политсовета СДПК и приостановил свое членство в политорганизации в конце мая, когда стало понятно, что некогда всесильная партия рассыпалась, как карточный домик.

Недавно Рыскелди Момбеков, Жанар Акаев и Наталья Никитенко заявили, что выборы в Жогорку Кенеш надо перенести из-за критической эпидемиологической ситуации в стране. Свою позицию они объяснили тем, что, когда умирают люди, не хватает врачей, лекарств, коек в больницах, не время бороться за мандаты.

Уведомление из ЦИК об участии в выборах «Ата Мекен» не отозвала. Эксперты назвали высказывания об отсрочке профанацией.

Впрочем, как и заявление лидера «Республики» Мирлана Жеенчороева. Он сказал, что политорганизация приостанавливает избирательную кампанию до стабилизации эпидемиологической ситуации, съезд проводить также не будет, а работу предвыборных штабов перенаправит на борьбу с коронавирусом.

В ЦИК назвали это заявление странным и напомнили, что если в положенный до 20 августа срок «Республика» не представит все необходимые документы, включая список кандидатов в депутаты, то она не пройдет регистрацию.

Вопросы у избирательной комиссии вызывает также и недавнее пожертвование в виде 5 миллионов сомов на благодарность медикам от бывшего главы «Республики» Омурбека Бабанова.

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В ЦИК пояснили, что, если последний все-таки вознамерится возглавить список своей партии или войти в него как кандидат, перечисление финансов будет расценено как грубое нарушение.

Но Омурбек Бабанов о своих политических амбициях не заявлял. Напротив, он утверждает, что ушел из большой политики навсегда, и полностью посвятил себя бизнесу.

«Республика» по итогам опроса 24.kg оказалась на пятом месте вместе с партией Адахана Мадумарова «Бутун Кыргызстан».

Политобъединение участвовало в последних выборах в парламент в 2015 году. Однако в Жогорку Кенеш не попало. Адахан Мадумаров назвал тогда результаты голосования фальсификацией, а себя объявил оппозиционером.

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На четвертом месте закрепилась партия экс-нардепа Камчыбека Ташиева «Мекенчил». В рейтинге узнаваемости она набрала 3 процента. Пока о политорганизации известно мало. Сам лидер находится в госпитале с внебольничной пневмонией и комментариев не дает.

Но, как утверждают в некоторых СМИ, «Мекенчил» — это бывший проект опального политика Садыра Жапарова, находящегося в заключении по обвинению в захвате заложника.

Партия появилась в 2015-м, однако в Жогорку Кенеш не баллотировалась.

Аналитики рекомендуют дождаться съезда и посмотреть на сформированный список, тогда и станет понятно, кто патронирует политобъединение.

Темная лошадка и известные с неизвестными

Народно-демократическая партия Кыргызстана (НДПК) получила 4 процента. Организация появилась в 2010 году. Ее возглавляет Бакай Медетбеков. В 2016-м политическая партия баллотировалась в Бишкекский горкенеш, но не прошла.

О Бакае Медетбекове в открытых источниках мало информации. По данным Министерства юстиции, в 2019 году он зарегистрировал ОсОО, занимающееся ремонтом и техническим обслуживанием оружия и систем вооружения.

НДПК обошла даже «Кыргызстан» Каната Исаева. У этой политорганизации всего 2 процента по шкале известности.

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Партия «Кыргызстан» на выборах в 2015-м пришла к финишу третьей. Первый год одноименную фракцию в Жогорку Кенеше трясло от списочных войн. Под занавес шестого созыва волна ротаций вновь прокатилась по фракционному составу.

В мае из «Кыргызстана» вышли два депутата — Жаныбек Исаев и Алмазбек Эргешев. Вместо них в ЖК пришли один из самых богатых людей республики, бизнесмен Шаршенбек Абдыкеримов и бывший заместитель главы АКС Жаныбек Жоробеков.

Как будет выглядеть предвыборный список политорганизации, решит съезд. Дата проведения согласовывается.

Один процент у партии «Биримдик». Ей эксперты прочили победу на предстоящих выборах и называли фавориткой «Белого дома». По 1 проценту также досталось «Чон казат» и «Мекен ынтымагы».

Последняя, кстати, уже участвовала в выборах-2015. Однако в шестой созыв прорваться не удалось.

«Чон казат» снискала узнаваемость радикальными призывами отнять и поделить добро, принадлежащее местным олигархам. Эксперты полагают, что это проект, созданный под выборы. 4 октября станет ясно, насколько он успешен и реализуемый.

Один процент достался и политической партии «Социал-демократы». Она возникла на осколках СДПК. Создали и возглавили политорганизацию сыновья Алмазбека Атамбаева Кадыр и Сеид.

В политсовет вошел также молодой, но амбициозный Темирлан Султанбеков. А преданные Атамбаеву депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова примкнули к сочувствующим. Они проходят фигурантами уголовного дела о событиях в Кой-Таше и баллотироваться в парламент не могут.

Остальные партии набрали по 0 процентов известности. Но аналитики просят не спешить с прогнозами: гонка только начинается, и последние сегодня вполне могут оказаться в числе первых завтра.