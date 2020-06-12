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Власть
Сюжет: Скандалы с двойным гражданством

Бишкекская ТИК начала проверку на наличие двойного гражданства у депутата БГК

Бишкекская ТИК начала проверку на наличие двойного гражданства у депутата БГК Анатолия Горбунова. Об этом 24.kg сообщил председатель городской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, поводом для проверки послужили публикации в СМИ.

«Я обратился с письмами в адрес спикера и лидеров фракций, чтобы они взяли согласие у всех депутатов на обработку их персональных данных», — отметил Кайрат Маматов.

Он сказал, что ранее Анатолий Горбунов отказался дать Центризбиркому и ТИК согласие на обработку. «Российская сторона не выдает сведения своих граждан без их согласия. Теперь в законодательстве есть норма о том, что будущие кандидаты в ЖК, местные кенеши в любом случае будут проходить обработку данных», — заметил Кайрат Маматов.

Руководитель ТИК напомнил, что при выявлении иного гражданства у депутата его полномочия досрочно прекращаются.

Анатолий Горбунов является членом фракции «Республика — Ата Журт», имеет два высших образования — КГТУ имени Исхака Раззакова (инженер-энергетик) и КАСИ (инженер-дорожник). В открытых источниках значится директором ОсОО «Эксперт мастер строй» — строительство жилых и нежилых зданий. По данным Минюста, компанией руководит некий Сехин Олег Петрович, он же ее учредитель.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155831/
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