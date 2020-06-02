Продажа радиочастот. Жанар Акаев продолжает задавать неудобные вопросы премьеру

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев заявил, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев встречался с одним из владельцев «Билайна» Ерланом Оспановым и руководителем компании в Кыргызстане Евгением Кражаном. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Депутат ЖК интересуется, какую тему могли обсуждать представители сотовой компании с главой правительства, кроме вопроса о радиочастотах?

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«Недавно глава казахстанской инвестиционной компании «Верный капитал», один из владельцев «Билайна» Ерлан Оспанов и руководитель сотового оператора в КР Евгений Кражан встречались с премьером Абылгазиевым. Какую тему могли обсуждать руководители «Билайна» с главой кабмина, как не тему радиочастот? Почему общественности не осветили данную встречу? Ведь должна быть открытая информация о том, кого принимает глава нашего правительства в рабочее время. Представьте общественности протокол той встречи, чтобы кыргызстанцы знали, о чем шла речь. Вряд ли с представителями «Билайна» обсуждали вопрос фасоли или футбол. Почему господин премьер-министр принял представителей именно этой компании, которая получила частоты без аукциона и бесплатно?» — написал Жанар Акаев.

Скандал вокруг продажи радиочастот последовал после того, как стало известно о возбуждении ряда уголовных дел. Обвинения предъявлены бывшему руководству Госагентства связи и сотрудникам ГКНБ.

По версии следствия, руководство Госагентства связи в сговоре с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета технологий и связи незаконно переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. В главном надзорном органе считают, что сделкой причинен значительный ущерб государству.

После начавшегося скандала глава кабинета министров взял отпуск, чтобы его не обвинили в давлении на следствие.