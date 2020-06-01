Кубатбек Боронов встретился с жителями приграничных сел в Баткенской области

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов встретился с жителями приграничных сел в Кадамджайском районе Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, граждане рассказали первому вице-премьеру об имеющихся актуальных проблемах, а также причинах произошедшего накануне конфликта с жителями села Сохского района Узбекистана. В свою очередь Кубатбек Боронов сообщил о достигнутых договоренностях с премьер-министром РУз Абдуллой Ариповым.

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«Правительство держит на особом контроле решение приграничных вопросов, социально-экономическое развитие приграничных районов, а также укрепление общественной безопасности и порядка на данных территориях», — подчеркнул Кубатбек Боронов.

Первый вице-премьер-министр также отметил, что по обращениям жителей будет проведена соответствующая работа. Даны поручения профильным государственным органам и местным органам власти.

Напомним, ранее жители Баткенской области высказали недовольство, что первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов не встретился с ними, а отправился на встречу с премьер-министром Узбекистана.

Инцидент начался с перепалки между жителями двух сел. Каждая из сторон утверждала, что родник Чечме принадлежит им. Потом стороны начали кидать друг в друга камни. В больницу обратились 25 кыргызстанцев.