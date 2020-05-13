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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Раненного на границе военного прооперировали. Пулю удалить не удалось

Родственники раненного на кыргызско-таджикской границе военнослужащего просят прооперировать его в России. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Сагындык Келдибаев.

По данным министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова, военного в Бишкеке прооперировали.

«Его состояние тяжелое. Операцию провели, очистили внутренние органы, но остатки двух пуль удалить не получилось. По дальнейшим действиям решим в ближайшее время. Сейчас он в сознании», — рассказал он.

Решение примут после консилиума. «Он ранен, защищая родину, не останется без помощи», — добавил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, что 8 мая военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь по кыргызстанским пограничникам. Трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель. Таджикская сторона сообщила о двух раненых.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152706/
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