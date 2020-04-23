Выборы в Жогорку Кенеш vs коронавирус. Кто кого переборет

Заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Нурболот Усенбаев заявил на брифинге, что число выздоровевших от коронавируса превысило показатель инфицированных. Он предположил, что до конца недели кривая по заражению достигнет пика, а потом начнется спад.

Читайте по теме Антикризисный план правительства. Бизнесу не предложили ничего для выживания

Но после пандемии COVID-19 страну, как и весь мир, захлестнет экономический кризис. Эксперты считают: чтобы минимизировать риски, избежать социальных потрясений, необходимо максимально поддержать реальный сектор и направить все финансы на стабилизацию экономической ситуации.

2020-й в Кыргызстане выборный. 12 апреля в пяти городах и 25 аймаках должны были выбрать депутатов местных кенешей. Однако из-за введения режимов ЧС и ЧП голосование перенесли на неопределенный срок. 4 октября должны выбирать новый Жогорку Кенеш. Кампания потребует миллиарда сомов. Если ее совместить с гонкой за мандатами в местные кенеши, это будет стоить на 64,2 миллиона дороже.

Потери бюджета до конца года из-за коронавируса, по данным Минфина, составят 30 миллиардов сомов. Народные избранники и аналитики задаются вопросом: стоит ли при таких исходных сведениях проводить выборы в обозначенный Конституцией срок?

Непозволительная роскошь

У идеи отсрочки выборов в ЖК есть приверженцы — это депутаты Дастан Бекешев и Наталья Никитенко.

Свою позицию нардепы объясняют тем, что после выхода из режимов ЧП и ЧС каждый тыйын будет на счету, все средства должны бросить на поддержку бизнеса, «реанимацию» перерабатывающих предприятий, и тратить миллиард с лишним на выборы — непозволительная роскошь.

«Сейчас средства урезаны. Более того, если мы все-таки назначим выборы на 4 октября, нам надо заранее позаботиться о создании участков за рубежом. А как это организовать, если все страны из-за пандемии закрылись и диппредставительства перешли на онлайн- режим? Не нужно создавать проблемы себе и партнерам»,— отметил Дастан Бекешев.

С ним согласна и Наталья Никитенко. Парламентарий считает: если выборы пройдут в условиях кризиса, есть угроза, что обнищавшее население начнет, не стесняясь, торговать голосами. Этим непременно воспользуются олигархи.

В таком случае седьмой созыв парламента рискует стать нелегитимным с точки зрения справедливости и честности. Я не очень верю, что такой парламент изберет ответственное правительство и сможет вывести республику из кризиса. Наталья Никитенко

Член ЦИК Гульнара Джурабаева тоже опасается, что после отмены ЧП партии кинутся оказывать гуманитарную помощь, а это можно расценить как подкуп. «Поэтому мы призываем потенциальных участников предвыборной гонки распределять продуктовые наборы через городские и айыльные штабы, а не напрямую развозить по избирателям», — сказала она.

Форс-мажор vs Конституция

Срок избрания парламента прописан в Конституции, чтобы ни одна из ветвей власти — законодательная (парламент) или исполнительная (президент) — не имела возможности превратиться в узурпаторов и продлить свои полномочия. Но как быть в случае форс-мажора? Пандемия инфекционного заболевания как раз подходит под это определение.

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова подчеркивает: единственным юридически обоснованным препятствием для проведения выборов может быть продление ЧП.

В Кыргызстане на некоторых территориях, включая Бишкек и Ош, режим продлили до 30 апреля. «Президент должен подписать указ об объявлении дня голосования не позднее 5 июля. Если до этого времени все ограничения снимут, то оснований для переноса даты выборов не будет», — пояснила юрист.

Другое дело, отметила она, если вирус не удастся локализовать или придет вторая волна, то власти могут продлить режим ЧС на неопределенный период. Это означает, что будут действовать карантин и запрет на публичные мероприятия. Тогда как проводить агитацию, созывать съезды, встречаться с избирателями?

«В этом случае, конечно, выборы должны перенести, иначе их итоги нельзя будет признать легитимными», — полагает Клара Сооронкулова.

Траты на выборы экономику не спасут

Политолог Эмиль Джураев считает, что аргументы, которые приводят сторонники переноса дня голосования, слабые и не конкретные, а миллиард сомов, предусмотренный на выборы, пораженную кризисом экономику все равно не спасет.

Мы не сможем каждый сом направлять на борьбу с кризисом. Возможно, надо бюджет выборов пересмотреть, урезать его. Но переносить выборы крайне нежелательно. Эмиль Джураев

«1 сентября 2020 года истекает действие моратория на внесение поправок в Конституцию и де-юре Жогорку Кенеш получит право редактировать Основной закон. В этом случае депутаты могут продлить срок своих полномочий до избрания нового созыва, если этого потребуют обстоятельства. Однако пока я не вижу причин для переноса голосования. Единственный момент — если на период предвыборной кампании ситуация с коронавирусом не стабилизируется, проводить агитацию в таких условиях будет небезопасно. Тогда, да, можно рассуждать о сдвиге сроков выборов, скажем, на конец ноября или начало декабря. Но ждать до весны 2021-го смысла нет», — сказал он.

P.S. Пройдут ли выборы 4 октября илипартиям и электоратупредложат подождать месяц либо чуть больше, пока неизвестно. Коронавирус ежедневно корректирует ситуацию. Настораживает то, что ни одна из партий не предложила за это время свой антикризисный план. Получается, что, кроме раздачи мешков с мукой и картошкой, привлечь избирателя по-прежнему нечем...