Инцидент на границе. Кыргызстан объявил в розыск шестерых граждан Таджикистана

Кыргызстан объявил в розыск шестерых граждан Таджикистана по последнему инциденту на границе. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов.

По его словам, граждан РТ подозревают в провокации конфликтов на границе.

«Мы объявили их в розыск. Они жители приграничных сел. Об этом сообщили и представителям правоохранительных органов Таджикистана», — сказал Мирлан Каниметов.

По его данным, правоохранительные органы РТ возбудили уголовное дело по последнему конфликту на границе и проводят расследование.

После инцидента на границе УВД Баткена задержало четырех граждан Кыргызстана по подозрению в провокации конфликта. Двоих отпустили под домашний арест.