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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Кыргызстан объявил в розыск шестерых граждан Таджикистана

Кыргызстан объявил в розыск шестерых граждан Таджикистана по последнему инциденту на границе. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов.

По его словам, граждан РТ подозревают в провокации конфликтов на границе.

«Мы объявили их в розыск. Они жители приграничных сел. Об этом сообщили и представителям правоохранительных органов Таджикистана», — сказал Мирлан Каниметов.

По его данным, правоохранительные органы РТ возбудили уголовное дело по последнему конфликту на границе и проводят расследование. 

После инцидента на границе УВД Баткена задержало четырех граждан Кыргызстана по подозрению в провокации конфликта. Двоих отпустили под домашний арест. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/141085/
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