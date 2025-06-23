Минздрав КР озабочен чрезмерным потреблением молодежью энергетических напитков

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики подтверждает свою приверженность защите здоровья граждан, особенно детей и подростков, в том числе через эффективное регулирование потребления энергетических напитков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Опыт многих стран и рекомендации Всемирной организации здравоохранения показывают, что просто запретить энергетические напитки — это недостаточно, — говорит глава Минздрава Эркин Чечейбаев. — Если не принимать сопутствующие меры, такие как просвещение, повышение налогов и строгий контроль за продажей, такие запреты часто приводят к обратному результату — нелегальной торговле и потере санитарного надзора».

Поэтому МЗ КР выступает за комплексный подход: ограничивать, объяснять и формировать здоровую среду.

Среди приоритетных мер политики — поэтапное увеличение акцизных ставок на энергетические напитки, табачные изделия, алкоголь и напитки с высоким содержанием сахара.

Повышение стоимости таких продуктов позволит ограничить их доступность для несовершеннолетних, скорректировать поведенческие модели потребления, а также сформировать дополнительные поступления в бюджет. Вырученные средства могут быть направлены на развитие массового спорта, профилактику заболеваний и формирование среды, способствующей здоровому образу жизни.

Также Минздрав выступает за ограничение мест реализации энергетических напитков.

Их продажа должна осуществляться исключительно в специализированных торговых точках с соответствующим лицензированием, что позволит снизить уровень их доступности, особенно вблизи школ, вузов и мест массового пребывания молодежи.

Дополнительно проводится информационно-просветительская работа среди родителей, образовательных учреждений и местных органов самоуправления. Министерство целенаправленно акцентирует внимание общества на вреде чрезмерного употребления энергетиков и активно продвигает здоровые альтернативы: спорт, творчество и активное участие молодежи в социально значимых инициативах.