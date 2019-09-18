Комитет ООН по правам человека вынес по Кыргызстану 24 решения

Комитет ООН по правам человека вынес в отношении Кыргызстана 24 решения. Такие данные приведены в ежегодном отчете омбудсмена Токона Мамытова за 2018 год. Сегодня депутаты парламента заслушивают отчет акыйкатчи.
Отмечается, что в 21 решении международная организация признала нарушение прав человека в Кыргызстане.
Решения Комитета ООН носят рекомендательный характер. Но по двум из них уже есть постановления Верховного суда. В частности, по Таштанбеку Мойдунову и Турдубеку Акматову.
Так, в апреле 2017 года суд обязал выплатить компенсацию в размере 200 тысяч сомов семье Мойдунова, умершего от пыток в
До сих пор не выполнено решение Комитета ООН по правам человека правозащитнику Азимжану Аскарову, приговоренному к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году. Комитет ООН признал, что Азимжан Аскаров содержался в условиях, унижающих человеческое достоинство, и лишен права на справедливое судебное разбирательство.