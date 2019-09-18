Комитет ООН по правам человека вынес по Кыргызстану 24 решения

Комитет ООН по правам человека вынес в отношении Кыргызстана 24 решения. Такие данные приведены в ежегодном отчете омбудсмена Токона Мамытова за 2018 год. Сегодня депутаты парламента заслушивают отчет акыйкатчи.

Отмечается, что в 21 решении международная организация признала нарушение прав человека в Кыргызстане.

Еще 13 обращений кыргызстанцев находятся в очереди на рассмотрение. Граждане КР жалуются на применение пыток, незаконное задержание, отсутствие доступа к досудебной правовой защите и справедливому правосудию.

Решения Комитета ООН носят рекомендательный характер. Но по двум из них уже есть постановления Верховного суда. В частности, по Таштанбеку Мойдунову и Турдубеку Акматову.

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Так, в апреле 2017 года суд обязал выплатить компенсацию в размере 200 тысяч сомов семье Мойдунова, умершего от пыток в Базар-Коргонском РОВД в 2004 году. А в июле 2019-го семья Акматова получила также 200 тысяч сомов. Ущерб взыскан с Министерства финансов.

До сих пор не выполнено решение Комитета ООН по правам человека правозащитнику Азимжану Аскарову, приговоренному к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году. Комитет ООН признал, что Азимжан Аскаров содержался в условиях, унижающих человеческое достоинство, и лишен права на справедливое судебное разбирательство.