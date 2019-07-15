Политика Китая в Синьцзяне. Кыргызстан воздержался от поддержки КНР

Кыргызстан воздержался от подписания письма в поддержку политики Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

На прошлой неделе послы 22 стран подписали письмо с осуждением проводимой Китаем политики в отношении этнических меньшинств Синьцзяна — уйгуров, казахов, татар, кыргызов и других. Свои подписи под документом поставили представители Австралии, Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Австрии, Ирландии, Испании.

Послы направили соответствующее письмо в Совет ООН по правам человека, попросив включить его в список официальных документов 41-й сессии совета, которая в пятницу, 12 июля, завершила работу в Женеве.

В послании также содержится призыв к Китаю прекратить эту политику и обеспечить «свободу передвижения» представителей этнических групп в регионе.

В тот же день, как сообщает агентство «Рейтерс», Саудовская Аравия, Россия и еще 37 государств подписали письмо в поддержку политики Китая в Синьцзяне.

«Столкнувшись с серьезной проблемой терроризма и экстремизма, Китай предпринял ряд мер по борьбе с терроризмом и дерадикализации в Синьцзяне, включая создание центров профессионального образования и обучения», — говорится в письме.

Кроме Саудовской Аравии и России, документ подписали послы многих африканских стран, Северной Кореи, Венесуэлы, Кубы, Беларуси, Мьянмы, Филиппин, Сирии, Пакистана, Омана, Кувейта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна.

Интересно, кто Кыргызстан не подписал письмо ни против политики Китая в СУАР, ни в его поддержку.

При этом буквально месяц назад во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпинем президент Сооронбай Жээнбеков четко выразил свою позицию по этому вопросу.

«Вопрос, касающийся национальных меньшинств КНР, является сугубо личным внутренним делом республики. Хотелось бы еще раз подчеркнуть нашу позицию по этому вопросу», — добавил Сооронбай Жээнбеков.