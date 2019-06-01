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Власть

Депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева встретилась с Бараком Обамой

Депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева встретилась с экс-президентом США Бараком Обамой. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам нардепа, встреча прошла в рамках глобального саммита OGP — Партнерства открытого правительства, который проходит в Оттаве (Канада).

«Час разговора пролетел незаметно. Барак Обама — харизматичный, спокойный и не спокойный одновременно, внимательный, вдумчивый, запоминающий имена людей мгновенно, очень живой и в жизни лучше, чем я представляла. Он видит личность в человеке, апеллирует к его достоинству, пробуждает самые хорошие качества — вот что я увидела. И, безусловно, он историческая личность», — отметила Аида Касымалиева.
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