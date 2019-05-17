Скандал не смутил. «Альфа Телеком» предоставит базу для запуска «КТ Мобайл»

По итогам встречи в правительстве решили, что ЗАО «Альфа Телеком» продолжит сотрудничество по совместному использованию частот с «КТ Мобайл». Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата кабмина.

По его данным, накануне премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание с руководителями Фонда по управлению государственным имуществом, Госкомитета информационных технологий и связи, ЗАО «Альфа Телеком» и ОАО «Кыргызтелеком» по вопросу урегулирования спорных вопросов по сотрудничеству между ЗАО «Альфа Телеком» и ОсОО «КТ Мобайл».

По итогам совещания решено, что «Альфа Телеком» продолжит работу с дочерней компанией ОАО «Кыргызтелеком» и в ближайшие месяцы запустит проект по созданию виртуального сотового оператора.

ЗАО «Альфа Телеком» выступит для «КТ Мобайл» опорным оператором, предоставив собственную техническую базу.

«Премьер-министр подчеркнул, что поддерживает идею сотрудничества двух госкомпаний, поскольку они должны стать основными инфраструктурными локомотивами продвижения политики цифровизации страны. Это позволит значительно увеличить зону охвата мобильной сети по всей стране, в том числе и в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, и обеспечить высокую надежность связи в интересах абонентов компании», — говорится в сообщении.

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Кроме этого, по словам премьер-министра, подобное партнерство благоприятно скажется и на доходности компании ЗАО «Альфа Телеком» — одного из крупнейших налогоплательщиков страны. На совещании доложено, что доход от совместной деятельности будут распределять по принципу: 67 процентов — в пользу ЗАО «Альфа Телеком», а 33 процента — «КТ Мобайл».

ЗАО «Альфа Телеком» стало победителем аукциона среди сотовых операторов на право заключения договора о совместном использовании частот с ОсОО «КТ Мобайл». Так как спорные вопросы разрешены, стороны продолжили сотрудничество и ЗАО «Альфа Телеком» взяло на себя обязательство о запуске четвертого оператора сотовой связи на рынке Кыргызстана под брендом Salam в течение месяца.