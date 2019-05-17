09:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Скандал не смутил. «Альфа Телеком» предоставит базу для запуска «КТ Мобайл»

По итогам встречи в правительстве решили, что ЗАО «Альфа Телеком» продолжит сотрудничество по совместному использованию частот с «КТ Мобайл». Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата кабмина.

По его данным, накануне премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание с руководителями Фонда по управлению государственным имуществом, Госкомитета информационных технологий и связи, ЗАО «Альфа Телеком» и ОАО «Кыргызтелеком» по вопросу урегулирования спорных вопросов по сотрудничеству между ЗАО «Альфа Телеком» и ОсОО «КТ Мобайл».

По итогам совещания решено, что «Альфа Телеком» продолжит работу с дочерней компанией ОАО «Кыргызтелеком» и в ближайшие месяцы запустит проект по созданию виртуального сотового оператора.

ЗАО «Альфа Телеком» выступит для «КТ Мобайл» опорным оператором, предоставив собственную техническую базу.

«Премьер-министр подчеркнул, что поддерживает идею сотрудничества двух госкомпаний, поскольку они должны стать основными инфраструктурными локомотивами продвижения политики цифровизации страны. Это позволит значительно увеличить зону охвата мобильной сети по всей стране, в том числе и в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, и обеспечить высокую надежность связи в интересах абонентов компании», — говорится в сообщении.

Читайте по теме
Скандал с «КТ Мобайл». Как многомиллионные проекты чиновники отдают своей родне

Кроме этого, по словам премьер-министра, подобное партнерство благоприятно скажется и на доходности компании ЗАО «Альфа Телеком» — одного из крупнейших налогоплательщиков страны. На совещании доложено, что доход от совместной деятельности будут распределять по принципу: 67 процентов — в пользу ЗАО «Альфа Телеком», а 33 процента — «КТ Мобайл».

ЗАО «Альфа Телеком» стало победителем аукциона среди сотовых операторов на право заключения договора о совместном использовании частот с ОсОО «КТ Мобайл». Так как спорные вопросы разрешены, стороны продолжили сотрудничество и ЗАО «Альфа Телеком» взяло на себя обязательство о запуске четвертого оператора сотовой связи на рынке Кыргызстана под брендом Salam в течение месяца.
Ссылка:
просмотров: 505
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал с «КТ Мобайл». Как многомиллионные проекты чиновники отдают своей родне
Уволен заместитель директора ОсОО «КТ Мобайл»
В Жогорку Кенеше создали комиссию, которая изучит деятельность «КТ Мобайл»
Скандал с бланками паспортов и вопрос о «КТ-мобайл» заинтересовали депутатов
На базе Кыргызтелекома создадут национальную сотовую компанию
В Кыргызстане пытаются реанимировать неизвестную сотовую компанию
Состоялся аукцион для действующих операторов подвижной связи GSM/UMTS/LTE
Популярные новости
Либо Турция, либо ФЕТО. Посол Турции в&nbsp;КР покинул ифтар ДУМК со&nbsp;скандалом Либо Турция, либо ФЕТО. Посол Турции в КР покинул ифтар ДУМК со скандалом
Шамиль Атаханов о&nbsp;том, как его вычеркнули из&nbsp;круга Атамбаева, и&nbsp;деле Батукаева Шамиль Атаханов о том, как его вычеркнули из круга Атамбаева, и деле Батукаева
Отставка Кадыркулова. Кто возглавит ГКНБ: шестерка вероятных претендентов Отставка Кадыркулова. Кто возглавит ГКНБ: шестерка вероятных претендентов
Президент Кыргызстана принял отставку главы ГКНБ Идриса Кадыркулова Президент Кыргызстана принял отставку главы ГКНБ Идриса Кадыркулова
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; запускает социальную ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов годовых для бюджетников «Росинбанк» запускает социальную ипотеку от 6 процентов годовых для бюджетников
Снижение цен! Смартфоны Honor в&nbsp;O!Store со&nbsp;скидкой! Снижение цен! Смартфоны Honor в O!Store со скидкой!
Уволен заместитель директора ОсОО &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Уволен заместитель директора ОсОО «КТ Мобайл»
&laquo;Удваиваем драйв&raquo;: Выиграйте путешествие или один из&nbsp;двух кроссоверов «Удваиваем драйв»: Выиграйте путешествие или один из двух кроссоверов