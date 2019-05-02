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Власть

Добыча урана на Иссык-Куле. Отзывать лицензию у «ЮрАзии» не было и нет оснований

«Лицензия на разведку урана компании «ЮрАзия» выдана в 2010 году. И ранее, и сегодня нет оснований ее отзывать», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он не согласился с мнением депутата Натальи Никитенко, что у правительства нет четкого видения и позиции по скандалу вокруг проекта по разработке урана.

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«У правительства есть позиция. Есть такое понятие как преемственность правительств. Лицензию выдали другие люди, но оснований для ее отзыва не было. Есть воля народа, чтобы там остановили работу, поэтому мы приостановили действие лицензии», — рассказал Кубатбек Боронов.

«Комиссия на месте будет работать и многие ответы на наши вопросы подготовит. Мы озвучили позицию, что нет ни одного заключения, что объект опасен. Мы говорим, что есть радиационный фон, но в какой дозе, насколько это опасно, нужно изучить. В некоторых государствах разработкой занимаются. Но наше общество против, такую позицию мы тоже готовы поддержать», — заключил первый вице-премьер.
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