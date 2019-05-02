Добыча урана на Иссык-Куле. Отзывать лицензию у «ЮрАзии» не было и нет оснований

«Лицензия на разведку урана компании «ЮрАзия» выдана в 2010 году. И ранее, и сегодня нет оснований ее отзывать», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.
Он не согласился с мнением депутата Натальи Никитенко, что у правительства нет четкого видения и позиции по скандалу вокруг проекта по разработке урана.
«Комиссия на месте будет работать и многие ответы на наши вопросы подготовит. Мы озвучили позицию, что нет ни одного заключения, что объект опасен. Мы говорим, что есть радиационный фон, но в какой дозе, насколько это опасно, нужно изучить. В некоторых государствах разработкой занимаются. Но наше общество против, такую позицию мы тоже готовы поддержать», — заключил первый вице-премьер.