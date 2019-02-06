Жанар Акаев считает, что новые должности создаются для однокурсников премьера

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев поинтересовался у директора департамента туризма Министерства культуры, информации и туризма Максата Дамир уулу, для чего правительство хочет создать государственное предприятие «Кыргызтуризм».

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«Недавно предложили открыть госпредприятие «Кыргызтуризм» с бюджетом в 50 миллионов сомов. Но все страны, которые были в СССР, сегодня отходят от госпредприятий и отдают все в частные руки, а у нас наоборот. Мы хотим создать госпредприятие и вложить в него деньги из бюджета. Может, кому-то место понадобилось? У нас есть департамент туризма, можно его преобразовать, не надо создавать новую структуру», — сказал он.

Нардеп предполагает, что новые должности понадобились однокурсникам премьер-министра. Жанар Акаев добавил, что Кыргызстану нужно мобильное правительство, нужно сокращать штат, считает он.

Народный избранник Экмат Байбакпаев добавил, что за эти 50 миллионов сомов лучше построить туалеты на Иссык-Куле.

Депутаты рассматривают проект закона «О туризме». Мнения нардепов разделились. Одни считают, что документ надо отклонить, другие, наоборот, полагают, что надо одобрить его концепцию. В итоге парламентарии решили вернуть законопроект на доработку.