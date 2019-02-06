Жанар Акаев считает, что новые должности создаются для однокурсников премьера

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев поинтересовался у директора департамента туризма Министерства культуры, информации и туризма Максата Дамир уулу, для чего правительство хочет создать государственное предприятие «Кыргызтуризм».
Нардеп предполагает, что новые должности понадобились однокурсникам премьер-министра. Жанар Акаев добавил, что Кыргызстану нужно мобильное правительство, нужно сокращать штат, считает он.
Народный избранник Экмат Байбакпаев добавил, что за эти 50 миллионов сомов лучше построить туалеты на Иссык-Куле.
Депутаты рассматривают проект закона «О туризме». Мнения нардепов разделились. Одни считают, что документ надо отклонить, другие, наоборот, полагают, что надо одобрить его концепцию. В итоге парламентарии решили вернуть законопроект на доработку.