Президент Кыргызстана: Если три ветви власти будут работать вместе, будет успех

«Если три ветви власти будут в единстве работать, то всегда будут успех и достижения», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время присяги новых министров в Жогорку Кенеше.

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Глава государства отметил, что принявшие сегодня присягу Бактыгуль Жээнбаева и Жанат Бейшенов и раньше работали на ответственных должностях.

«Мы верим, что накопленный опыт и знания принесут благополучие, которое ожидают народ и мы», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент отметил, что сегодня впервые в 2019 году встречается с депутатами в зале заседаний Жогорку Кенеша.

«Вы начали работу в новом году, встретились с избирателями, услышали их просьбы, начали вносить изменения в законы в рамках судебной реформы. Желаю, чтобы 2019-й был успешным, чтобы Бог нас сохранил, чтобы в Кыргызстане было единство», — заключил глава государства.