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Власть

Министры транспорта и финансов приняли присягу в Жогорку Кенеше

Новые министры транспорта и дорог Жанат Бейшенов и финансов Бактыгуль Жээнбаева приняли присягу в присутствии президента. Церемония состоялась сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Напомним, что Бактыгуль Жээнбаева стала министром финансов после неожиданной отставки Адылбека Касымалиева. На должность ее назначили в середине декабря 2018 года.

Бактыгуль Жээнбаева ранее возглавляла Национальный банк Кыргызстана, «Айыл Банк», была председателем правления Государственной ипотечной компании. До последнего времени являлась советником главы государства.

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Жанат Бейшенов сменил на посту министра транспорта и дорог Жамшитбека Калилова. В начале декабря на заседании Совбеза президент Сооронбай Жээнбеков возмутился присутствием Жамшитбека Калилова, заявив, что это позор. Напомним, что 5 декабря заместителя министра Азимкана Жусубалиева задержали при получении взятки в $50 тысяч. В итоге глава Минтранса подал в отставку.
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