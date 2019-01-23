Кыргызский государственный цирк: срочно требуется директор — человек со стороны и без темного прошлого
Скандал в цирке не завершен, он продолжает развиваться по всем законам жанра «поиска справедливости». Митинг и встреча с министром культуры только подогрели ситуацию.
По мнению представителей цирковой студии, все спорные вопросы можно решить в рабочем порядке, не превращая их обсуждение в общественное представление.
Кто инициировал скандал и для чего?
В пресс-конференции принимают участие:
Оксана Ивлиева — директор студии;
Анарбек Айталиев — цирковой тренер;
Асланайым Аширова — хореограф, цирковой тренер;
Зульфия Каркенова — бухгалтер.