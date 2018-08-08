00:42
USD 68.13
EUR 78.94
RUB 1.07
Техноблог

Новый Mercedes GLE научили «выпрыгивать» из песка

Компания Mercedes-Benz научила внедорожник GLE нового поколения самостоятельно выбираться из песка. Модель получила особый режим антипробуксовочной системы, в котором машина, оснащенная пневмоподвеской, может «подпрыгивать», помогая водителю. Видео с демонстрацией работы системы опубликовано на YouTube-канале Car and Driver, пишет издание motor.ru.


Новый Mercedes-Benz GLE будет оснащаться активной гидропружинной подвеской, которая позволит контролировать каждое колесо по отдельности и регулировать жесткость амортизаторов в зависимости от дорожной ситуации. Помимо этого внедорожник получит центральный дифференциал с электронноуправляемым мокрым сцеплением, а также опциональную двухступенчатую раздатку.

Похожий режим работы системы антипробуксовки есть и у Toyota. Он является частью внедорожного круиз-контроля Crawl Control, который, благодаря заранее прописанным алгоритмам работы, помогает автомобилю передвигаться по неровным или сыпучим поверхностям.
Ссылка:
просмотров: 331
Версия для печати
Популярные новости
WhatsApp ввел платную услугу отправки сообщений WhatsApp ввел платную услугу отправки сообщений
Motorola Moto Z3&nbsp;стал первым в&nbsp;мире смартфоном с&nbsp;поддержкой 5G-сетей Motorola Moto Z3 стал первым в мире смартфоном с поддержкой 5G-сетей
Самые надежные смартфоны. Десятка от&nbsp;российских экспертов Самые надежные смартфоны. Десятка от российских экспертов
InstaDreamer: новый гаджет научит контролировать сны InstaDreamer: новый гаджет научит контролировать сны
Бизнес
Выиграйте два билета на&nbsp;церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018 Выиграйте два билета на церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили участников IX&nbsp;Всемирных детских игр победителей В аэропорту «Манас» встретили участников IX Всемирных детских игр победителей
Мобильный оператор&nbsp;О! меняет минуты на&nbsp;гигабайты по&nbsp;выгодному курсу Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу
MegaCom снижает цены на&nbsp;роуминг во&nbsp;время хаджа MegaCom снижает цены на роуминг во время хаджа