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Техноблог

Nokia X: загадочный смартфон показали в рекламе

После анонса нескольких новых смартфонов, в том числе Nokia 7 Plus и Nokia 8 Sirocco HMD Global готовится представить еще один гаджет. Смартфон под названием Nokia X появился на рекламных стендах, однако до этого момента о нем никто ничего не знал, сообщил портал mail.ru.

Как отмечается, симпатичные лайтбоксы, анонсирующие грядущую презентацию Nokia X, заметили в Китае, где новый гаджет официально покажут 27 апреля. К сожалению, реклама мало рассказывает об устройстве.

По некоторым данным, Nokia X выпустят в вариантах с 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти, он получит процессоры Qualcomm Snapdragon или MediaTek. Это может быть смартфон среднего класса, хотя вряд ли компания будет делать отдельную презентацию ради чего-то проходного, считают эксперты.

Еще в 2014 году, после того, как Microsoft купила мобильное подразделение Nokia, компания выпустила несколько устройств на базе Android под названием Nokia X. Все они были недорогими моделями, которые не впечатлили и не привлекли клиентов.
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