Игра для iPhone X превращает лицо в контроллер

Одной из главных функций смартфона iPhone X, вышедшего в ноябре, стала система TrueDepth, которая сочетает 7-мегапиксельную «фронталку», инфракрасную камеру, ИК-осветитель и так называемый проектор точек. Именно она отвечает за работу функции Face ID, которая «узнает» пользователя в лицо, а также позволяет обмениваться анимированными смайликами Animoji.

Этим возможности TrueDepth не ограничиваются, сообщили vesti.ru.

Разработчики из студии Hatchlings нашли иное применение 3D-технологии распознавания лиц, приспособив ее для игр. В Nose Zone пользователю предлагают использовать собственное лицо, чтобы поражать цели, указывая на них кончиком носа. Чем больше объектов уничтожит игрок, тем сложнее становится игровой процесс.

Nose Zone довольно проста, однако она открывает новые горизонты для людей с ограниченными возможностями.