В России выпустили iPhone X с изображениями Крымского моста

Российский бренд смартфонов Caviar представил iPhone X в дизайне «Крымский мост», посвященный завершению проекта, который соединил полуостров и Краснодарский край. Корпус смартфона украсили десятью бриллиантами, причем один из них чайного цвета, сообщил портал mail.ru.

На корпусе смартфона изобразили золотые берега Керченского и Таманского полуостровов, между которыми протянулся тонкий золотой мост, «вымощенный» десятью бриллиантами. Один из камней имеет необычный коньячный оттенок, символизирующий рыжего кота Мостика, который стал талисманом грандиозного строительства.

Кроме модели «Крымский мост» коллекция «Достояние» пополнилась еще двумя новыми дизайнами для iPhone X. Один выполнен из малахита — камня здоровья, власти, энергии и гармонии. Другая новая модель воздает дань еще одному сокровищу России — уникальной породе древесины — мореному дубу.

Все дизайны объединили объемной фигурой двуглавого орла, покрытой золотом 999-й пробы. Новые смартфоны Caviar в пять раз дороже обычных iPhone X.