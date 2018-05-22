00:10
USD 68.47
EUR 80.39
RUB 1.09
Техноблог

В России выпустили iPhone X с изображениями Крымского моста

Российский бренд смартфонов Caviar представил iPhone X в дизайне «Крымский мост», посвященный завершению проекта, который соединил полуостров и Краснодарский край. Корпус смартфона украсили десятью бриллиантами, причем один из них чайного цвета, сообщил портал mail.ru.

На корпусе смартфона изобразили золотые берега Керченского и Таманского полуостровов, между которыми протянулся тонкий золотой мост, «вымощенный» десятью бриллиантами. Один из камней имеет необычный коньячный оттенок, символизирующий рыжего кота Мостика, который стал талисманом грандиозного строительства.

Кроме модели «Крымский мост» коллекция «Достояние» пополнилась еще двумя новыми дизайнами для iPhone X. Один выполнен из малахита — камня здоровья, власти, энергии и гармонии. Другая новая модель воздает дань еще одному сокровищу России — уникальной породе древесины — мореному дубу.

Все дизайны объединили объемной фигурой двуглавого орла, покрытой золотом 999-й пробы. Новые смартфоны Caviar в пять раз дороже обычных iPhone X.
Ссылка:
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
Новый материал увеличит время работы смартфона в 100 раз
HTC U12 Plus: инсайдер раскрыл почти все секреты о новом флагмане
Samsung посмеялась над «медленными» iPhone в новой рекламе
Изображения iPhone X Plus появились в Интернете
Новый смартфон OnePlus 6 засветился на видео
Xiaomi Redmi S2: появились характеристики, цены и изображения смартфона
Самые популярные смартфоны в мире назвали эксперты
Samsung запатентовала новый гибкий и прозрачный смартфон
Samsung тихо анонсировала два смартфона — Galaxy A6 и A6+
Xiaomi представила пятую новинку с начала года — смартфон Mi 6X
Популярные новости
Первый кыргызский электромобиль представят через несколько дней Первый кыргызский электромобиль представят через несколько дней
Илон Маск первым получит iPhone с&nbsp;бесконечной зарядкой Илон Маск первым получит iPhone с бесконечной зарядкой
Samsung посмеялась над &laquo;медленными&raquo; iPhone в&nbsp;новой рекламе Samsung посмеялась над «медленными» iPhone в новой рекламе
HTC U12&nbsp;Plus: инсайдер раскрыл почти все секреты о&nbsp;новом флагмане HTC U12 Plus: инсайдер раскрыл почти все секреты о новом флагмане
Бизнес
Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны? Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны?
Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom
На&nbsp;своем&nbsp;ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов? На своем ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов?
Купи Samsung Galaxy J2&nbsp;Prime и&nbsp;получи большие бонусы от&nbsp;Beeline! Купи Samsung Galaxy J2 Prime и получи большие бонусы от Beeline!